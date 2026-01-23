Перерасчет пенсий с 2026 года: что изменилось и кому повысили выплаты

Почему выросли пенсии в 2026 году

По словам Виктории Терещенко, главным основанием для увеличения пенсий стало повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

"Теперь минимальная пенсия выросла с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Максимальный размер пенсии, согласно законодательству, не может превышать 25 950 гривен", - пояснила чиновница.

Кому повысили доплаты

Перерасчет коснулся также:

пенсий в случае потери кормильца,

ветеранов войны,

лиц с инвалидностью,

жертв нацистских преследований,

граждан с сверхурочным стажем.

Доплаты за сверхнормативный стаж: как считают

Пенсионерам, которые получают пенсию выше минимальной и имеют сверхурочный стаж, повысили доплаты.

"Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа", - отметила Виктория Терещенко.

Норма страхового стажа:

для пенсий, назначенных после 2011 года - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

для пенсий, назначенных до 2011 года - 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Минимальные пенсии для отдельных категорий

В 2026 году увеличены минимальные размеры пенсий по отдельным программам:

7 785 гривен - для шахтеров с подземным стажем (мужчины - от 15 лет, женщины - от 7,5 года);

5 190 гривен - для членов семей погибших и умерших военнослужащих;

для неработающих граждан в возрасте от 65 лет минимальная пенсия теперь составляет 3 458,8 гривны.

Перерасчет для 65-летних пенсионеров

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет для лиц, достигающих 65 лет, проводят ежемесячно.

"Это позволяет людям получать повышенный размер пенсии именно с даты достижения соответствующего возраста", - уточнила Терещенко.

Выплаты за особые заслуги и Чернобыль

С учетом роста средней заработной платы пересчитали и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Украиной. Их размер составляет от 8 647 гривен до 25 941 гривны в зависимости от награды.

В то же время Пенсионный фонд ожидает утверждения показателя средней зарплаты по Украине за 2025 год, чтобы провести перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Все перерасчеты осуществляются автоматически, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.

Распределение численности пенсионеров по состоянию на 1 января 2026 года (инфографика ПФУ)