Общество Образование Деньги Изменения

Перерасчет пенсий с 2026 года: что изменилось и кому повысили выплаты

Как изменились пенсии в Украине в 2026 году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсионных выплат. Изменения коснулись минимальных и максимальных пенсий, доплат за сверхнормативный стаж, а также выплат отдельным категориям граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области Виктории Терещенко во время брифинга.

Почему выросли пенсии в 2026 году

По словам Виктории Терещенко, главным основанием для увеличения пенсий стало повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

"Теперь минимальная пенсия выросла с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Максимальный размер пенсии, согласно законодательству, не может превышать 25 950 гривен", - пояснила чиновница.

Кому повысили доплаты

Перерасчет коснулся также:

  • пенсий в случае потери кормильца,
  • ветеранов войны,
  • лиц с инвалидностью,
  • жертв нацистских преследований,
  • граждан с сверхурочным стажем.

Доплаты за сверхнормативный стаж: как считают

Пенсионерам, которые получают пенсию выше минимальной и имеют сверхурочный стаж, повысили доплаты.

"Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа", - отметила Виктория Терещенко.

Норма страхового стажа:

  • для пенсий, назначенных после 2011 года - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • для пенсий, назначенных до 2011 года - 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Минимальные пенсии для отдельных категорий

В 2026 году увеличены минимальные размеры пенсий по отдельным программам:

  • 7 785 гривен - для шахтеров с подземным стажем (мужчины - от 15 лет, женщины - от 7,5 года);
  • 5 190 гривен - для членов семей погибших и умерших военнослужащих;
  • для неработающих граждан в возрасте от 65 лет минимальная пенсия теперь составляет 3 458,8 гривны.

Перерасчет для 65-летних пенсионеров

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет для лиц, достигающих 65 лет, проводят ежемесячно.

"Это позволяет людям получать повышенный размер пенсии именно с даты достижения соответствующего возраста", - уточнила Терещенко.

Выплаты за особые заслуги и Чернобыль

С учетом роста средней заработной платы пересчитали и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Украиной. Их размер составляет от 8 647 гривен до 25 941 гривны в зависимости от награды.

В то же время Пенсионный фонд ожидает утверждения показателя средней зарплаты по Украине за 2025 год, чтобы провести перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Все перерасчеты осуществляются автоматически, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.

Распределение численности пенсионеров по состоянию на 1 января 2026 года (инфографика ПФУ)

Пенсия в Украине в 2026 году

Основанием выхода на пенсию в Украине является наличие необходимого количества лет страхового стажа, а не достижение 60-летнего возраста.

Сколько стажа нужно в 2026 году:

  • для пенсии после 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
  • для выхода на пенсию после 63 лет - минимум 23 года;
  • для пенсии после 65 лет - не менее 15 лет.

Если человеку не хватает страхового стажа, то он может его "купить" единоразово, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период.

Ранее мы также рассказывали о том, что стаж работы за рубежом могут засчитать для назначения пенсии в Украине, но только при определенных условиях. Решающую роль играют международные договоры, а также наличие документов, подтверждающих иностранный стаж.

Пенсии в Украине