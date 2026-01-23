Перерасчет пенсий с 2026 года: что изменилось и кому повысили выплаты

С 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсионных выплат. Изменения коснулись минимальных и максимальных пенсий, доплат за сверхнормативный стаж, а также выплат отдельным категориям граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области Виктории Терещенко во время брифинга.
По словам Виктории Терещенко, главным основанием для увеличения пенсий стало повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
"Теперь минимальная пенсия выросла с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Максимальный размер пенсии, согласно законодательству, не может превышать 25 950 гривен", - пояснила чиновница.
Перерасчет коснулся также:
Пенсионерам, которые получают пенсию выше минимальной и имеют сверхурочный стаж, повысили доплаты.
"Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа", - отметила Виктория Терещенко.
Норма страхового стажа:
В 2026 году увеличены минимальные размеры пенсий по отдельным программам:
В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет для лиц, достигающих 65 лет, проводят ежемесячно.
"Это позволяет людям получать повышенный размер пенсии именно с даты достижения соответствующего возраста", - уточнила Терещенко.
С учетом роста средней заработной платы пересчитали и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Украиной. Их размер составляет от 8 647 гривен до 25 941 гривны в зависимости от награды.
В то же время Пенсионный фонд ожидает утверждения показателя средней зарплаты по Украине за 2025 год, чтобы провести перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Все перерасчеты осуществляются автоматически, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.
Основанием выхода на пенсию в Украине является наличие необходимого количества лет страхового стажа, а не достижение 60-летнего возраста.
Сколько стажа нужно в 2026 году:
Если человеку не хватает страхового стажа, то он может его "купить" единоразово, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период.
Ранее мы также рассказывали о том, что стаж работы за рубежом могут засчитать для назначения пенсии в Украине, но только при определенных условиях. Решающую роль играют международные договоры, а также наличие документов, подтверждающих иностранный стаж.