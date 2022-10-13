Переправляв чоловіків через кордон. Киянина засудили до 7 років ув'язнення

Фото: мешканця Києва засудили до 7 років позбавлення волі за організацію перетину кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жителя Києва засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна за організацію незаконного перетину чоловіків через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За публічним обвинуваченням Львівської обласної прокуратури мешканця Києва визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори в суді довели, що мешканець Києва організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Польщі. За 9 тисяч доларів США засуджений організовував своїм клієнтам безперешкодний перетин держкордону за межами офіційних пунктів пропуску та прикордонного контролю.