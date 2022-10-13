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Переправляв чоловіків через кордон. Киянина засудили до 7 років ув'язнення

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 19:11
Переправляв чоловіків через кордон. Киянина засудили до 7 років ув'язнення Фото: мешканця Києва засудили до 7 років позбавлення волі за організацію перетину кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Жителя Києва засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна за організацію незаконного перетину чоловіків через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За публічним обвинуваченням Львівської обласної прокуратури мешканця Києва визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що мешканець Києва організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Польщі. За 9 тисяч доларів США засуджений організовував своїм клієнтам безперешкодний перетин держкордону за межами офіційних пунктів пропуску та прикордонного контролю.

Раніше ми писали, що на кордоні з Молдовою затримали ухилянтів у полі з дикими кабанами. Вони планували потрапити до сусідньої країни, ховаючись у досить незвичайному місці.

Також повідомлялося, що українець намагався потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилося, що це вже його друга спроба перетнути кордон.

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