На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів, що ховались у полі з дикими кабанами (відео)
Українські прикордонники виявили ухилянтів у полі з дикими кабанами. Вони планували потрапити в Молдову, ховаючись у досить незвичному місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Двоє чоловіків призовного віку вночі намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, пробираючись повз стадо диких кабанів", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники виявили чоловіків минулої ночі, зафіксувавши на кордоні з Молдовою незвичні теплові силуети. Ухилянтів одразу затримав наряд прикордонної служби.
Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами.
Крім того, українець намагався потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилось, що це вже його друга спроба перетнути кордон, що виявилась невдалою.
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