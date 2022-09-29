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На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів, що ховались у полі з дикими кабанами (відео)

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 15:25
На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів, що ховались у полі з дикими кабанами (відео) Фото: ухилянтів у полі з дикими кабанами затримали на кордоні з Молдовою (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники виявили ухилянтів у полі з дикими кабанами. Вони планували потрапити в Молдову, ховаючись у досить незвичному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Двоє чоловіків призовного віку вночі намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, пробираючись повз стадо диких кабанів", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники виявили чоловіків минулої ночі, зафіксувавши на кордоні з Молдовою незвичні теплові силуети. Ухилянтів одразу затримав наряд прикордонної служби.

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами.

Крім того, українець намагався потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилось, що це вже його друга спроба перетнути кордон, що виявилась невдалою.

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