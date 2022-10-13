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Переправлял мужчин через границу. Киевлянина приговорили к 7 годам тюрьмы

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Київ, Четверг 13 октября 2022 19:11
Переправлял мужчин через границу. Киевлянина приговорили к 7 годам тюрьмы Фото: жителя Киева приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию пересечения границы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Жителя Киева приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию незаконного пересечения мужчин через границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По публичному обвинению Львовской областной прокуратуры житель Киева признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что житель Киева организовал схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины в Польшу. За 9 тысяч долларов США осужденный организовывал своим клиентам беспрепятственное пересечение госграницы за пределами официальных пунктов пропуска и пограничного контроля.

Ранее мы писали, что на границе с Молдовой задержали уклонистов в поле с дикими кабанами. Они планировали попасть в соседнюю страну, прячась в довольно необычном месте.

Также сообщалось, что украинец пытался попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но был задержан. Оказалось, что это уже его вторая попытка пересечь границу.

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