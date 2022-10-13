Переправлял мужчин через границу. Киевлянина приговорили к 7 годам тюрьмы

Жителя Киева приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию незаконного пересечения мужчин через границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По публичному обвинению Львовской областной прокуратуры житель Киева признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры в суде доказали, что житель Киева организовал схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины в Польшу. За 9 тысяч долларов США осужденный организовывал своим клиентам беспрепятственное пересечение госграницы за пределами официальных пунктов пропуска и пограничного контроля.