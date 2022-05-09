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Переправляли уголовников в Россию: в Сумской области СБУ задержала банду

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 15:33
Переправляли уголовников в Россию: в Сумской области СБУ задержала банду Фото: в Сумской области СБУ задержала банду (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области СБУ задержали группу лиц, которая занималась незаконной переправкой в Россию людей с криминальным прошлым. Стоимость перемещения составляла около 500 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Управление СБ Украины в Сумской области.

Согласно данным следствия, трое жителей Харьковской области, которые были координированы российскими приспешниками, наладили схему незаконной переправки людей в Россию.

Преступники разыскивали "клиентов" по всей территории Украины и создавали специальные каналы в мессенджерах. Лиц с криминальным прошлым подвозили к линии границы, после чего их пешим ходом переправляли к сообщникам из России.

"Установлено, что среди желающих незаконно попасть на территорию государства-агрессора преобладали жители ОРДЛО, а также лица с уголовным прошлым. Злоумышленники сопровождали незаконных мигрантов с украинской территории и "передавали" приспешникам из России", - пишет пресс-служба СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во Львовской области СБУ задержали россиянина, который сотрудничал с оккупантами. Мужчина поддерживал военную агрессию России против нашей страны, распространял пропагандистские материалы и отрицал оккупацию территорий Украины.

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Украина Российская Федерация Сумская область
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