Переправляли уголовников в Россию: в Сумской области СБУ задержала банду

В Сумской области СБУ задержали группу лиц, которая занималась незаконной переправкой в Россию людей с криминальным прошлым. Стоимость перемещения составляла около 500 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Управление СБ Украины в Сумской области.

Согласно данным следствия, трое жителей Харьковской области, которые были координированы российскими приспешниками, наладили схему незаконной переправки людей в Россию.

Преступники разыскивали "клиентов" по всей территории Украины и создавали специальные каналы в мессенджерах. Лиц с криминальным прошлым подвозили к линии границы, после чего их пешим ходом переправляли к сообщникам из России.

"Установлено, что среди желающих незаконно попасть на территорию государства-агрессора преобладали жители ОРДЛО, а также лица с уголовным прошлым. Злоумышленники сопровождали незаконных мигрантов с украинской территории и "передавали" приспешникам из России", - пишет пресс-служба СБУ.