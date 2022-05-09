Переправляли кримінальників до Росії: в Сумській області СБУ затримала банду

В Сумській області СБУ затримали групу осіб, яка займалась незаконним переправленням до Росії людей з кримінальним минулим. Вартість переміщування складала близько 500 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Управління СБ України в Сумській області.

Згідно з даними слідства, троє жителів Харківської області, які були координовані російськими поплічниками, налагодили схему незаконної переправки людей до Росії.

Злочинці розшукували "клієнтів" по усій території України й створювали спеціальні канали в месенджерах. Осіб з кримінальним минулим підвозили до лінії кордону, після чого їх пішим ходом переправляли до спільників з Росії.

"Встановлено, що серед бажаючих незаконно потрапити на територію держави-агресора переважали мешканці ОРДЛО, а також особи з кримінальним минулим. Зловмисники супроводжували незаконних мігрантів з української території та "передавали" поплічникам з Росії", - пише пресслужба СБУ.