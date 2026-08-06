Переплата за податками: чи можна повернути зайві кошти на свій рахунок

За наявності переплати з єдиного податку чи військового збору платник може повернути зайві кошти на власний рахунок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар юристки та партнерки компанії Expatpro Тетяни Ященко та публікацію Державної податкової служби.
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За словами юриста, у разі переплати з єдиного податку чи військового збору платник може звернутися до податкової із заявою про повернення надміру або помилково сплачених коштів.
Таку заяву можна подати протягом 1095 днів із дня виникнення переплати. Податкова має розглянути звернення і ухвалити рішення протягом 20 днів.
Кошти можна повернути на власний рахунок або попросити зарахувати їх у рахунок інших податків. Водночас для ЄСВ діє окрема процедура, оскільки він не є податком.
У податковій нагадують, що заяву на повернення коштів можна подати в електронній формі, не відвідуючи заклад.
Для цього потрібно скористатися Електронним кабінетом на сайті ДПС.
Вхід до приватної частини кабінету здійснюється після електронної ідентифікації - за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпис" або через BankID чи MobileID.
У кабінеті потрібно сформувати відповідну заяву, вказати дані про переплату та додати копії платіжних документів.
Перед поданням платник може перевірити стан своїх розрахунків із бюджетом, надіславши відповідний запит. Детальну покрокову інструкцію можна знайти на сайті ДПС.
Нагадаємо, через Електронний кабінет платника податків можна не лише повернути переплату, а й перевірити наявність боргів. ФОП може швидко побачити свій актуальний баланс за рік і замовити офіційний витяг про стан розрахунків із бюджетом - онлайн або через застосунок "Дія".