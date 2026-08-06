RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Переплата по налогам: можно ли вернуть лишние средства на свой счет

21:20 06.08.2026 Чт
2 мин
Налоговая рассматривает заявление о возврате средств в течение 20 дней
aimg Валерия Абабина
Иллюстративное фото: Возврат переплаты по налогам (getty images)

При наличии переплаты по единому налогу или военному сбору плательщик может вернуть лишние средства на свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий юриста и партнера компании Expatpro Татьяны Ященко и публикацию Государственной налоговой службы.

Главное:

  • Что можно сделать: вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги на свой счет или зачислить их в счет других налогов.
  • Нюанс: для ЕСВ действует отдельная процедура, поскольку она не является налогом.
  • Рассмотрение: налоговая обязана разглядеть обращение в течение 20 дней.
  • Срок заявления можно подать в течение 1095 дней со дня переплаты.

Условия возврата переплаты

По словам юриста, в случае переплаты по единому налогу или военному сбору плательщик может обратиться в налоговую с заявлением о возврате излишне или ошибочно уплаченных средств.

Такое заявление можно подать в течение 1095 дней со дня переплаты. Налоговая должна рассмотреть обращение и принять решение в течение 20 дней.

Средства можно вернуть на свой счет или попросить зачислить их в счет других налогов. В то же время, для ЕСВ действует отдельная процедура, поскольку он не является налогом.

Как подать заявление онлайн

В налоговой напоминают, что заявление на возврат средств можно подать в электронной форме, не посещая заведение.

Для этого нужно воспользоваться электронным кабинетом на сайте ДПС.

Вход в частную часть кабинета осуществляется после электронной идентификации - с помощью квалифицированной электронной подписи, "Действие. Подпись" или через BankID или MobileID.

В кабинете нужно сформировать соответствующее заявление, указать данные о переплате и добавить копии платежных документов.

Перед подачей плательщик может проверить состояние своих расчетов с бюджетом, отправив соответствующий запрос. Подробную пошаговую инструкцию можно найти на сайте ДПС.

Напомним, через электронный кабинет налогоплательщика можно не только вернуть переплату, но и проверить наличие долгов . ФОП может быстро увидеть свой актуальный баланс за год и заказать официальную выдержку о состоянии расчетов с бюджетом - онлайн или через приложение "Дія".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Налоги