Переплата по налогам: можно ли вернуть лишние средства на свой счет

При наличии переплаты по единому налогу или военному сбору плательщик может вернуть лишние средства на свой счет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий юриста и партнера компании Expatpro Татьяны Ященко и публикацию Государственной налоговой службы.
Главное:
По словам юриста, в случае переплаты по единому налогу или военному сбору плательщик может обратиться в налоговую с заявлением о возврате излишне или ошибочно уплаченных средств.
Такое заявление можно подать в течение 1095 дней со дня переплаты. Налоговая должна рассмотреть обращение и принять решение в течение 20 дней.
Средства можно вернуть на свой счет или попросить зачислить их в счет других налогов. В то же время, для ЕСВ действует отдельная процедура, поскольку он не является налогом.
В налоговой напоминают, что заявление на возврат средств можно подать в электронной форме, не посещая заведение.
Для этого нужно воспользоваться электронным кабинетом на сайте ДПС.
Вход в частную часть кабинета осуществляется после электронной идентификации - с помощью квалифицированной электронной подписи, "Действие. Подпись" или через BankID или MobileID.
В кабинете нужно сформировать соответствующее заявление, указать данные о переплате и добавить копии платежных документов.
Перед подачей плательщик может проверить состояние своих расчетов с бюджетом, отправив соответствующий запрос. Подробную пошаговую инструкцию можно найти на сайте ДПС.
Напомним, через электронный кабинет налогоплательщика можно не только вернуть переплату, но и проверить наличие долгов . ФОП может быстро увидеть свой актуальный баланс за год и заказать официальную выдержку о состоянии расчетов с бюджетом - онлайн или через приложение "Дія".