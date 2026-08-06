Переплата за податками: чи можна повернути зайві кошти на свій рахунок

За наявності переплати з єдиного податку чи військового збору платник може повернути зайві кошти на власний рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар юристки та партнерки компанії Expatpro Тетяни Ященко та публікацію Державної податкової служби.

Головне: Що можна зробити: повернути надміру або помилково сплачені податки на власний рахунок або зарахувати їх у рахунок інших податків.

повернути надміру або помилково сплачені податки на власний рахунок або зарахувати їх у рахунок інших податків. Нюанс: для ЄСВ діє окрема процедура, оскільки він не є податком.

для ЄСВ діє окрема процедура, оскільки він не є податком. Розгляд: податкова має розглянути звернення протягом 20 днів.

податкова має розглянути звернення протягом 20 днів. Строк: заяву можна подати протягом 1095 днів із дня переплати.

Умови повернення переплати

За словами юриста, у разі переплати з єдиного податку чи військового збору платник може звернутися до податкової із заявою про повернення надміру або помилково сплачених коштів.

Таку заяву можна подати протягом 1095 днів із дня виникнення переплати. Податкова має розглянути звернення і ухвалити рішення протягом 20 днів.

Кошти можна повернути на власний рахунок або попросити зарахувати їх у рахунок інших податків. Водночас для ЄСВ діє окрема процедура, оскільки він не є податком.

Як подати заяву онлайн

У податковій нагадують, що заяву на повернення коштів можна подати в електронній формі, не відвідуючи заклад.

Для цього потрібно скористатися Електронним кабінетом на сайті ДПС.

Вхід до приватної частини кабінету здійснюється після електронної ідентифікації - за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпис" або через BankID чи MobileID.

У кабінеті потрібно сформувати відповідну заяву, вказати дані про переплату та додати копії платіжних документів.

Перед поданням платник може перевірити стан своїх розрахунків із бюджетом, надіславши відповідний запит. Детальну покрокову інструкцію можна знайти на сайті ДПС.