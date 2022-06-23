Переплата за газ: как вернуть деньги, если оплатили не тому поставщику

Отмечается, что "сумма переплаты зачисляется в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования".

Так, например, если люди в мае получали газ от Газоснабжающей компании "Нафтогаз", а заплатили предыдущим поставщикам, они смогут вернуть средства.

Стоит отметить, что при смене поставщика газа переплата за потребленный газ не переходит на счет нового поставщика. Также переплату нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа.

Однако средства можно вернуть на свой счет. Для этого стоит обратиться к предыдущему поставщику газа и написать заявление. Оно составляется в произвольной форме, но следует обязательно указать номер лицевого счета.

Заявление можно отправить по почте на официальный адрес старого поставщика или на официальный электронный адрес. В последнем случае присылать следует подписанную фотокопию заявления.

Какие нужны документы:

копия паспорта владельца лицевого счета (1,2 страницы и регистрация);

копия идентификационного кода;

справка с реквизитами карточного счета из банка (или выписка из Приват24);

копия квитанции об оплате за природный газ за период, когда возникла переплата.

Потребитель должен заверить все копии документов, то есть написать на них "согласно оригиналу", поставить дату и подпись.