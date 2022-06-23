Переплата за газ: як повернути гроші, якщо сплатили не тому постачальнику

Зазначається, що "сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги".

Так, наприклад, якщо люди у травні отримували газ від Газопостачальної компанії "Нафтогаз", а заплатили попереднім постачальникам, вони зможуть повернути кошти.

Варто зауважити, що при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ не переходить на рахунок нового постачальника. Також переплату не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Проте кошти можливо повернути на свій рахунок. Для цього варто звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву. Вона складається у довільній формі, але слід обов’язково вказати номер особового рахунку.

Заяву можна надіслати поштою на офіційну адресу старого постачальника або на офіційну електронну адресу. В останньому випадку надсилати слід підписану фотокопію заяви.

Які потрібні документи:

копія паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копія ідентифікаційного коду;

довідка з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копія квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Споживач має завірити усі копії документів, тобто написати на них "згідно з оригіналом", поставити дату і підпис.