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Не только перепись. Стали известны подробности меморандума Украины и Apple

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Американская компания будет помогать Украине с разработкой и определением приоритетных проектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, меморандум предусматривает:

  • сотрудничество во время переписи населения в 2022-2023 годах;
  • сотрудничество в организации проектов, связанных с сокращением бумажных транзакций;
  • развитие приложения "Дия" для платформы iOS;
  • сотрудничество в инициативе по цифровой грамотности;
  • привлечение цифровых технологий в сфере здравоохранения.

"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина станет второй страной которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.

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Министерство цифровой трансформацииУкраинаApple