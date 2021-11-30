Не только перепись. Стали известны подробности меморандума Украины и Apple

Сегодня Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Американская компания будет помогать Украине с разработкой и определением приоритетных проектов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам Федорова, меморандум предусматривает:
"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", - добавил Федоров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина станет второй страной которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.