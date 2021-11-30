Не тільки перепис. Стали відомі подробиці меморандуму України та Apple

Сьогодні Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Apple. Американська компанія допомагатиме Україні з розробкою та визначенням пріоритетних проєктів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За словами Федорова, меморандум передбачає:
"Також створюємо робочі групи, які відповідатимуть за розробку планів реалізації наших спільних ініціатив", - додав Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.