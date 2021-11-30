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Не тільки перепис. Стали відомі подробиці меморандуму України та Apple

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Apple. Американська компанія допомагатиме Україні з розробкою та визначенням пріоритетних проєктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, меморандум передбачає:

  • співпрацю під час перепису населення у 2022-2023 роках;
  • співпрацю в організації проєктів, які пов’язані зі скороченням паперових транзакцій;
  • розвиток застосунку "Дія" для платформи iOS;
  • співпрацю в ініціативі з цифрової грамотності;
  • залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.

"Також створюємо робочі групи, які відповідатимуть за розробку планів реалізації наших спільних ініціатив", - додав Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.

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Міністерство цифрової трансформаціїУкраїнаApple