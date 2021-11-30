ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина второй в мире проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Вторник 30 ноября 2021 14:10
Украина второй в мире проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина станет второй в мире страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Меморандум Минцифра сегодня подписала с американской компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пост президента Владимира Зеленского в Twitter.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - написал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что перепись населения Украины планируют провести в 2023 году максимально технологично.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о возможном сотрудничестве с Apple, речь шла об аренде оборудования американской компании для его проведения.

Отметим, что США пока являются первой страной, которая имеет опыт проведения переписи населения совместно с Apple.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Владимир Зеленский Украина Перепись населения Министерство цифровой трансформации
NEWS
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны