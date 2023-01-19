Офіційне безробіття впало до мінімуму: скільки українців отримують допомогу

Наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ .

За даними статистики, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася з 295,0 до 186,5 тисяч, серед яких 127,7 тисяч - жінки.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю, впала за рік з 260,5 до 89,8 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), скоротилася з 41,0 до 21,2 тисяч.

Навантаження на одне вільне робоче місце зросло з 7,0 до 9,0.