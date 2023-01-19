ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Офіційне безробіття впало до мінімуму: скільки українців отримують допомогу

Новость на русском →
Україна, Четвер 19 січня 2023 13:23
Офіційне безробіття впало до мінімуму: скільки українців отримують допомогу Фото: офіційне безробіття впало до історичного мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За даними статистики, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася з 295,0 до 186,5 тисяч, серед яких 127,7 тисяч - жінки.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю, впала за рік з 260,5 до 89,8 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), скоротилася з 41,0 до 21,2 тисяч.

Навантаження на одне вільне робоче місце зросло з 7,0 до 9,0.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине Національний банк України
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області