Офіційне безробіття впало до мінімуму: скільки українців отримують допомогу
Наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
За даними статистики, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася з 295,0 до 186,5 тисяч, серед яких 127,7 тисяч - жінки.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю, впала за рік з 260,5 до 89,8 тисяч осіб.
Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), скоротилася з 41,0 до 21,2 тисяч.
Навантаження на одне вільне робоче місце зросло з 7,0 до 9,0.
Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.
Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.
Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень.