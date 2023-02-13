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Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 13:24
Двірники, вчителі та водії: кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості Фото: найчастіше шукають двірників, вчителів та водіїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку лютого 2023 року в базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тисячі актуальних вакансій, про які роботодавці повідомили столичну службу зайнятості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр зайнятості (КМЦЗ).

За даними прес-служби, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, вчителів та водіїв.

У попиті також швачки, медичні сестри (брати), продавці продовольчих товарів, слюсарі-сантехніки, фармацевти, електромонтери, кухарі, вихователі закладів дошкільної освіти, слюсарі, монтажники радіоелектронної апаратури, лікарі загальної практики - сімейний лікарі, соціальні робітники, електрогазозварники, токарі, інженери, практичні психологи, електромеханіки та бухгалтери.

На початку лютого на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 5 тисяч громадян, близько 3,8 тисяч з них отримували допомогу по безробіттю.

Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а її максимальний розмір не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 6700 гривень).

Наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Менше 100 тисяч громадян отримують допомогу.

Водночас, за оцінками НБУ, шукають роботу в Україні близько 3 млн осіб.

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