Переохолодження може вбити: у МОЗ пояснили, як вберегтися в морози

Переохолодження може виникнути не лише за сильних морозів, а й за температури вище +4°C - якщо людина промокла, спітніла, тривалий час перебуває без руху або на вітрі.

Чим небезпечне переохолодження

За даними фахівців, зниження температури тіла нижче 35°C негативно впливає на серце, мозок і легені та без своєчасної допомоги може призвести до смерті. Найбільш уразливими є діти, люди літнього віку та бездомні.

Як уберегтися від переохолодження

Медики радять:

тримати голову й кінцівки в теплі та сухості (шапка, шарф, рукавички, тепле взуття);

захищатися від вітру й вологи, одягатися у кілька шарів;

рухатися, уникаючи надмірного потовиділення;

якнайшвидше переодягатися у сухий одяг;

дотримуватися балансу харчування та гідратації;

не вживати алкоголь, який створює хибне відчуття тепла.

Ознаки переохолодження

Симптоми можуть наростати поступово. Серед перших - тремтіння, бліда холодна шкіра, нечітка мова, поверхневе дихання, слабкий пульс, порушення координації, сонливість, сплутана або втрата свідомості.

Перша допомога

У разі підозри на переохолодження потрібно:

обережно перемістити людину у тепле місце, захистити від вітру;

зняти вологий одяг і переодягнути у сухий, укрити ковдрою;

дати тепле солодке пиття без алкоголю;

зігрівати поступово, зосереджуючись на центрі тіла (шия, груди, пах);

за відсутності покращення викликати екстрену допомогу за номерами 103 або 112 та забезпечити нагляд до приїзду медиків.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що не можна поливати переохолоджені ділянки гарячою водою - це може зашкодити.