Переохолодження може вбити: у МОЗ пояснили, як вберегтися в морози

В Україні з настанням перших відчутних морозів медики нагадують про ризики переохолодження та правила безпеки в холодну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Переохолодження може виникнути не лише за сильних морозів, а й за температури вище +4°C - якщо людина промокла, спітніла, тривалий час перебуває без руху або на вітрі.
За даними фахівців, зниження температури тіла нижче 35°C негативно впливає на серце, мозок і легені та без своєчасної допомоги може призвести до смерті. Найбільш уразливими є діти, люди літнього віку та бездомні.
Медики радять:
Симптоми можуть наростати поступово. Серед перших - тремтіння, бліда холодна шкіра, нечітка мова, поверхневе дихання, слабкий пульс, порушення координації, сонливість, сплутана або втрата свідомості.
У разі підозри на переохолодження потрібно:
У Центрі громадського здоров’я наголошують, що не можна поливати переохолоджені ділянки гарячою водою - це може зашкодити.
