Переохлаждение может убить: в Минздраве объяснили, как уберечься в морозы

В Украине с наступлением первых ощутимых морозов медики напоминают о рисках переохлаждения и правилах безопасности в холодную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Переохлаждение может возникнуть не только при сильных морозах, но и при температуре выше +4°C - если человек промок, вспотел, длительное время находится без движения или на ветру.
По данным специалистов, снижение температуры тела ниже 35°C негативно влияет на сердце, мозг и лёгкие и без своевременной помощи может привести к смерти. Наиболее уязвимыми являются дети, люди пожилого возраста и бездомные.
Медики советуют:
Симптомы могут нарастать постепенно. Среди первых - дрожь, бледная холодная кожа, нечеткая речь, поверхностное дыхание, слабый пульс, нарушение координации, сонливость, спутанность или потеря сознания.
В случае подозрения на переохлаждение нужно:
В Центре общественного здоровья отмечают, что нельзя поливать переохлажденные участки горячей водой - это может навредить.
