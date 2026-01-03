Переохолодження може вбити: у МОЗ пояснили, як вберегтися в морози
В Україні з настанням перших відчутних морозів медики нагадують про ризики переохолодження та правила безпеки в холодну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Переохолодження може виникнути не лише за сильних морозів, а й за температури вище +4°C - якщо людина промокла, спітніла, тривалий час перебуває без руху або на вітрі.
Чим небезпечне переохолодження
За даними фахівців, зниження температури тіла нижче 35°C негативно впливає на серце, мозок і легені та без своєчасної допомоги може призвести до смерті. Найбільш уразливими є діти, люди літнього віку та бездомні.
Як уберегтися від переохолодження
Медики радять:
- тримати голову й кінцівки в теплі та сухості (шапка, шарф, рукавички, тепле взуття);
- захищатися від вітру й вологи, одягатися у кілька шарів;
- рухатися, уникаючи надмірного потовиділення;
- якнайшвидше переодягатися у сухий одяг;
- дотримуватися балансу харчування та гідратації;
- не вживати алкоголь, який створює хибне відчуття тепла.
Ознаки переохолодження
Симптоми можуть наростати поступово. Серед перших - тремтіння, бліда холодна шкіра, нечітка мова, поверхневе дихання, слабкий пульс, порушення координації, сонливість, сплутана або втрата свідомості.
Перша допомога
У разі підозри на переохолодження потрібно:
- обережно перемістити людину у тепле місце, захистити від вітру;
- зняти вологий одяг і переодягнути у сухий, укрити ковдрою;
- дати тепле солодке пиття без алкоголю;
- зігрівати поступово, зосереджуючись на центрі тіла (шия, груди, пах);
- за відсутності покращення викликати екстрену допомогу за номерами 103 або 112 та забезпечити нагляд до приїзду медиків.
У Центрі громадського здоров’я наголошують, що не можна поливати переохолоджені ділянки гарячою водою - це може зашкодити.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.