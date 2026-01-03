ua en ru
Переохолодження може вбити: у МОЗ пояснили, як вберегтися в морози

Субота 03 січня 2026 06:40
Переохолодження може вбити: у МОЗ пояснили, як вберегтися в морози Фото: Як вберегтися від переохолодження взимку (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні з настанням перших відчутних морозів медики нагадують про ризики переохолодження та правила безпеки в холодну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Переохолодження може виникнути не лише за сильних морозів, а й за температури вище +4°C - якщо людина промокла, спітніла, тривалий час перебуває без руху або на вітрі.

Чим небезпечне переохолодження

За даними фахівців, зниження температури тіла нижче 35°C негативно впливає на серце, мозок і легені та без своєчасної допомоги може призвести до смерті. Найбільш уразливими є діти, люди літнього віку та бездомні.

Як уберегтися від переохолодження

Медики радять:

  • тримати голову й кінцівки в теплі та сухості (шапка, шарф, рукавички, тепле взуття);
  • захищатися від вітру й вологи, одягатися у кілька шарів;
  • рухатися, уникаючи надмірного потовиділення;
  • якнайшвидше переодягатися у сухий одяг;
  • дотримуватися балансу харчування та гідратації;
  • не вживати алкоголь, який створює хибне відчуття тепла.

Ознаки переохолодження

Симптоми можуть наростати поступово. Серед перших - тремтіння, бліда холодна шкіра, нечітка мова, поверхневе дихання, слабкий пульс, порушення координації, сонливість, сплутана або втрата свідомості.

Перша допомога

У разі підозри на переохолодження потрібно:

  • обережно перемістити людину у тепле місце, захистити від вітру;
  • зняти вологий одяг і переодягнути у сухий, укрити ковдрою;
  • дати тепле солодке пиття без алкоголю;
  • зігрівати поступово, зосереджуючись на центрі тіла (шия, груди, пах);
  • за відсутності покращення викликати екстрену допомогу за номерами 103 або 112 та забезпечити нагляд до приїзду медиків.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що не можна поливати переохолоджені ділянки гарячою водою - це може зашкодити.

Раніше РБК-Україна розповідало, як відрізнити звичайне змерзання дитини від переохолодження чи обмороження взимку, а також що робити батькам у разі небезпечних симптомів. Педіатр пояснює, які ознаки є тривожними, коли потрібно звертатися до лікаря, як правильно зігрівати дитину та як запобігти переохолодженню під час зимових прогулянок.

Також ми писали, наскільки холодним буде січень 2026 року.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

