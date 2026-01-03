ua en ru
Переохлаждение может убить: в Минздраве объяснили, как уберечься в морозы

Суббота 03 января 2026 06:40
UA EN RU
Переохлаждение может убить: в Минздраве объяснили, как уберечься в морозы Фото: Как уберечься от переохлаждения зимой (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с наступлением первых ощутимых морозов медики напоминают о рисках переохлаждения и правилах безопасности в холодную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Переохлаждение может возникнуть не только при сильных морозах, но и при температуре выше +4°C - если человек промок, вспотел, длительное время находится без движения или на ветру.

Чем опасно переохлаждение

По данным специалистов, снижение температуры тела ниже 35°C негативно влияет на сердце, мозг и лёгкие и без своевременной помощи может привести к смерти. Наиболее уязвимыми являются дети, люди пожилого возраста и бездомные.

Как уберечься от переохлаждения

Медики советуют:

  • держать голову и конечности в тепле и сухости (шапка, шарф, перчатки, теплая обувь);
  • защищаться от ветра и влаги, одеваться в несколько слоев;
  • двигаться, избегая чрезмерного потоотделения;
  • как можно быстрее переодеваться в сухую одежду;
  • соблюдать баланс питания и гидратации;
  • не употреблять алкоголь, который создает ложное ощущение тепла.

Признаки переохлаждения

Симптомы могут нарастать постепенно. Среди первых - дрожь, бледная холодная кожа, нечеткая речь, поверхностное дыхание, слабый пульс, нарушение координации, сонливость, спутанность или потеря сознания.

Первая помощь при переохлаждении

В случае подозрения на переохлаждение нужно:

  • осторожно переместить человека в теплое место, защитить от ветра;
  • снять влажную одежду и переодеть в сухую, укрыть одеялом;
  • дать теплое сладкое питье без алкоголя;
  • согревать постепенно, сосредотачиваясь на центре тела (шея, грудь, пах);
  • при отсутствии улучшения вызвать экстренную помощь по номерам 103 или 112 и обеспечить наблюдение до приезда медиков.

В Центре общественного здоровья отмечают, что нельзя поливать переохлажденные участки горячей водой - это может навредить.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как отличить обычное замерзание ребенка от переохлаждения или обморожения зимой, а также что делать родителям в случае опасных симптомов. Педиатр объясняет, какие признаки являются тревожными, когда нужно обращаться к врачу, как правильно согревать ребенка и как предотвратить переохлаждение во время зимних прогулок.

Также мы писали, насколько холодным будет январь 2026 года.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

