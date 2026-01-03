Переохлаждение может убить: в Минздраве объяснили, как уберечься в морозы
В Украине с наступлением первых ощутимых морозов медики напоминают о рисках переохлаждения и правилах безопасности в холодную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Переохлаждение может возникнуть не только при сильных морозах, но и при температуре выше +4°C - если человек промок, вспотел, длительное время находится без движения или на ветру.
Чем опасно переохлаждение
По данным специалистов, снижение температуры тела ниже 35°C негативно влияет на сердце, мозг и лёгкие и без своевременной помощи может привести к смерти. Наиболее уязвимыми являются дети, люди пожилого возраста и бездомные.
Как уберечься от переохлаждения
Медики советуют:
- держать голову и конечности в тепле и сухости (шапка, шарф, перчатки, теплая обувь);
- защищаться от ветра и влаги, одеваться в несколько слоев;
- двигаться, избегая чрезмерного потоотделения;
- как можно быстрее переодеваться в сухую одежду;
- соблюдать баланс питания и гидратации;
- не употреблять алкоголь, который создает ложное ощущение тепла.
Признаки переохлаждения
Симптомы могут нарастать постепенно. Среди первых - дрожь, бледная холодная кожа, нечеткая речь, поверхностное дыхание, слабый пульс, нарушение координации, сонливость, спутанность или потеря сознания.
Первая помощь при переохлаждении
В случае подозрения на переохлаждение нужно:
- осторожно переместить человека в теплое место, защитить от ветра;
- снять влажную одежду и переодеть в сухую, укрыть одеялом;
- дать теплое сладкое питье без алкоголя;
- согревать постепенно, сосредотачиваясь на центре тела (шея, грудь, пах);
- при отсутствии улучшения вызвать экстренную помощь по номерам 103 или 112 и обеспечить наблюдение до приезда медиков.
В Центре общественного здоровья отмечают, что нельзя поливать переохлажденные участки горячей водой - это может навредить.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.