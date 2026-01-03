Переохлаждение может убить: в Минздраве объяснили, как уберечься в морозы

В Украине с наступлением первых ощутимых морозов медики напоминают о рисках переохлаждения и правилах безопасности в холодную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины .

Переохлаждение может возникнуть не только при сильных морозах, но и при температуре выше +4°C - если человек промок, вспотел, длительное время находится без движения или на ветру.

Чем опасно переохлаждение

По данным специалистов, снижение температуры тела ниже 35°C негативно влияет на сердце, мозг и лёгкие и без своевременной помощи может привести к смерти. Наиболее уязвимыми являются дети, люди пожилого возраста и бездомные.

Как уберечься от переохлаждения

Медики советуют:

держать голову и конечности в тепле и сухости (шапка, шарф, перчатки, теплая обувь);

защищаться от ветра и влаги, одеваться в несколько слоев;

двигаться, избегая чрезмерного потоотделения;

как можно быстрее переодеваться в сухую одежду;

соблюдать баланс питания и гидратации;

не употреблять алкоголь, который создает ложное ощущение тепла.

Признаки переохлаждения

Симптомы могут нарастать постепенно. Среди первых - дрожь, бледная холодная кожа, нечеткая речь, поверхностное дыхание, слабый пульс, нарушение координации, сонливость, спутанность или потеря сознания.

Первая помощь при переохлаждении

В случае подозрения на переохлаждение нужно:

осторожно переместить человека в теплое место, защитить от ветра;

снять влажную одежду и переодеть в сухую, укрыть одеялом;

дать теплое сладкое питье без алкоголя;

согревать постепенно, сосредотачиваясь на центре тела (шея, грудь, пах);

при отсутствии улучшения вызвать экстренную помощь по номерам 103 или 112 и обеспечить наблюдение до приезда медиков.

В Центре общественного здоровья отмечают, что нельзя поливать переохлажденные участки горячей водой - это может навредить.