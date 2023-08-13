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Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

Фото: президент Володимир Зеленський (freepik)
Автор: Наталія Кава

Українцям спростили процедуру проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, наразі медико-соціальна експертна комісія здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Це означає, що медико-соціальну експертизу можна пройти незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування особи.

Також у випадку, якщо пацієнт не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК, рішення приймається заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що для людей, термін переогляду інвалідності яких припав на цей період, і які не можуть пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж пів року після його припинення/скасування.

Як знайти адреси та контакти МСЕК?

Спочатку можна звернутись до національного контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19, та отримати безоплатну консультацію щоденно з 8:00 до 20:00. Власне, на "гарячій лінії" МОЗ є інформація стосовно контактів і місця розташування усіх медико-соціальних експертних комісій в Україні.

МСЕК в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.

Під час воєнного стану на повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) для встановлення групи інвалідності є пів року. I, II чи III групу інвалідності встановлюють, виходячи зі стану здоров'я людини.

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