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Переоформление инвалидности во время военного положения. Украинцам напомнили правила и адреса МСЭК

Фото: президент Владимир Зеленский (freepik)
Автор: Наталья Кава

Украинцам упростили процедуру проведения медико-социальной экспертизы в период действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, медико-социальная экспертная комиссия осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности. Это означает, что медико-социальную экспертизу можно пройти вне зависимости от места регистрации, а по месту фактического пребывания лица.

Также в случае, если пациент не может лично прийти на осмотр МСЭК, решение принимается заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что для людей, срок пересмотра инвалидности которых пришелся на этот период и которые не могут пройти обследование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение полугода после его прекращения/отмены.

Как найти адреса и контакты МСЭК?

Сначала можно обратиться в национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 и получить бесплатную консультацию ежедневно с 8:00 до 20:00. Собственно, на "горячей линии" Минздрава есть информация о контактах и месторасположении всех медико-социальных экспертных комиссий в Украине.

МСЭК в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025 года.

Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают исходя из состояния здоровья человека.

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