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Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

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Неділя 13 серпня 2023 07:10
Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК Фото: президент Володимир Зеленський (freepik)
Автор: Наталія Кава

Українцям спростили процедуру проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, наразі медико-соціальна експертна комісія здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Це означає, що медико-соціальну експертизу можна пройти незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування особи.

Також у випадку, якщо пацієнт не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК, рішення приймається заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що для людей, термін переогляду інвалідності яких припав на цей період, і які не можуть пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж пів року після його припинення/скасування.

Як знайти адреси та контакти МСЕК?

Спочатку можна звернутись до національного контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19, та отримати безоплатну консультацію щоденно з 8:00 до 20:00. Власне, на "гарячій лінії" МОЗ є інформація стосовно контактів і місця розташування усіх медико-соціальних експертних комісій в Україні.

Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕКПереоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕКПереоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕКПереоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

Переоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕКПереоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕКПереоформлення інвалідності під час воєнного стану. Українцям нагадали правила та адреси МСЕК

МСЕК в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.

Під час воєнного стану на повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) для встановлення групи інвалідності є пів року. I, II чи III групу інвалідності встановлюють, виходячи зі стану здоров'я людини.

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