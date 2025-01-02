Переодягнулися в залізничників. На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників
Українські прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Для цього порушники переодягнулися в залізничників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Прикордонники викрили двох чоловіків, які одягнули спецодяг зі світловідбиваючими жилетами та мовчки прямували колією до кордону. При собі вони навіть мали кирку з лопатою, щоб не викликати підозри", - повідомили у ДПСУ.
За інформацією прикордонників, такий шлях залізницею для чоловіків організували переправники. Після прибуття до прикордонного міста Великий Березний, далі порушники вирушили в напрямку лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок.
Однак, план провалився: біля загороджувального паркану "залізничників" затримали прикордонники, а пізніше - і їхніх провідників.
Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а переправників взяли під варту. Наразі триває слідство.
Фото: на кордоні зі Словаччиною затримали двох чоловіків, переодягнутих у залізничників (t.me/DPSUkr)
Незаконний перетин кордону
Нагадаємо, нещодавно двоє чоловіків загинули під час перетинання Тиси. Організаторам незаконної схеми повідомили про підозру.
Також прикордонники викрили псевдоподружжя, що намагалось виїхати за кордон. Виявилось, що чоловік заплатив дівчині за фіктивний шлюб.
А на Закарпатті переправники намагалися провезти ухилянтів під виглядом траурного кортежу. Попри спробу втечі, усіх учасників схеми затримали прикордонники.
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