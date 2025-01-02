Переоделись в железнодорожников. На границе со Словакией задержали двух нарушителей
Украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. Для этого нарушители переоделись в железнодорожников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча шли по рельсам к границе. При себе они даже имели кирку с лопатой, чтобы не вызвать подозрения", - сообщили в ГПСУ.
По информации пограничников, такой путь по железной дороге для мужчин организовали переправщики. По прибытии в пограничный город Великий Березный, далее нарушители отправились в направлении леса, делая вид, что проверяют состояние рельсов.
Однако, план провалился: возле заградительного забора "железнодорожников" задержали пограничники, а позже - и их проводников.
Нарушителей привлекли к административной ответственности, а переправщиков взяли под стражу. В настоящее время продолжается следствие.
Фото: на границе со Словакией задержали двух мужчин, переодетых в железнодорожников (t.me/DPSUkr)
Незаконное пересечение границы
Напомним, недавно двое мужчин погибли во время пересечения Тисы. Организаторам незаконной схемы сообщили о подозрении.
Также пограничники разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать за границу. Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.
А на Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.