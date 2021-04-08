Перенос ТКГ из Минска является очень отдаленной перспективой, - Арестович

В частности, он прокомментировал заявление российского переговорщика Дмитрия Козака от том, что Москва даже не хочет обсуждать этот вопрос.

"Это словесные дуэли, которые ни к чему не приведут. Перенос ТКГ из Минска - это очень отдаленная перспектива. Я не вижу перспектив окончания всемирного карантина в этом году, а через год посмотрим - это слишком большой срок в современном мире", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что заявления Козака на сегодняшней пресс-конференции по Донбассу являются "жонглированием словами".

"Россия как сторона конфликта должна выполнить свою часть обязательств, которую она взяла на себя на международном уровне, начиная с 2014 года, в рамках нормандского и минского форматов", - добавил Арестович.