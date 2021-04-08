UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Перенос ТКГ из Минска является очень отдаленной перспективой, - Арестович

Автор: Владислав Красинский

Вопрос о переносе заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) из Минска является очень отдаленной перспективой. А заявления российской стороны о невозможности этого - не более, чем словесные дуэли.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В частности, он прокомментировал заявление российского переговорщика Дмитрия Козака от том, что Москва даже не хочет обсуждать этот вопрос.

"Это словесные дуэли, которые ни к чему не приведут. Перенос ТКГ из Минска - это очень отдаленная перспектива. Я не вижу перспектив окончания всемирного карантина в этом году, а через год посмотрим - это слишком большой срок в современном мире", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что заявления Козака на сегодняшней пресс-конференции по Донбассу являются "жонглированием словами".

"Россия как сторона конфликта должна выполнить свою часть обязательств, которую она взяла на себя на международном уровне, начиная с 2014 года, в рамках нормандского и минского форматов", - добавил Арестович.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.

А глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что место переговоров после пандемии могли бы перенести, например, в Польшу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассМинскпереговорыКонтактная группа
Читайте также
Арестович о привлечении Януковича в ТКГ: это еще один анекдот
Прогноз погоды