Перенесення ТКГ з Мінська є дуже віддаленою перспективою, - Арестович

Зокрема, він прокоментував заяву російського парламентера Дмитра Козака про те, що Москва навіть не хоче обговорювати це питання.

"Це словесні дуелі, які ні до чого не приведуть. Перенесення ТКГ з Мінська - це дуже віддалена перспектива. Я не бачу перспектив закінчення всесвітнього карантину цього року, а через рік подивимося - це занадто великий термін в сучасному світі", - зазначив Арестович.

Він також підкреслив, що заяви Козака на сьогоднішній прес-конференції щодо Донбасу є "жонглюванням словами".

"Росія як сторона конфлікту повинна виконати свою частину зобов'язань, які вона взяла на себе на міжнародному рівні, починаючи з 2014 року, в рамках нормандського і мінського форматів", - додав Арестович.