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Козак об идее перенести ТКГ из Минска: мы даже обсуждать эти вопросы не хотим

Новина українською → Россия, Четверг 08 апреля 2021 16:08
Козак об идее перенести ТКГ из Минска: мы даже обсуждать эти вопросы не хотим Фото: замглавы Администрации президента РФ отреагировал на идею перенести перегооворы (kremlin.ru)
Автор: Андрей Василюк

Россия не видит смысла в переносе места проведения переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В Кремле считают этот вопрос "неактуальным".

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик по Донбассу на уровне политических советников Дмитрий Козак.

"Мы даже обсуждать не хотим эти вопросы. Эти вопросы - второстепенные, технические. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют. Менять площадку? Об этом не надо заявлять публично. Если они хотели сделать гадость Беларуси… нет никакого смысла", - заявил Козак.

Он сказал, что не видит логики в идее перенести площадку. "Именно сейчас, когда еще белорусский кризис не прошел, ни пандемия не закончилась. Неактуальный этот вопрос", - добавил замглавы Путина.

Козак уверен, что с точки зрения логистики Минск - удобная площадка, а Беларусь никак не участвует в переговорах.

"Площадка для переговоров не устраивает? Я давно говорю, давайте по очереди в Москве, Киеве, Берлине, Париже - в нормандском формате встречаться. Тоже нет. С точки зрения логистики Минск - удобная площадка, Беларусь никак не участвует в переговорах. ОБСЕ снимает гостиницу для переговоров на коммерческих условиях", - рассказал российский переговорщик.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук поддержал перенос переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска. Однако пока нет конкретных предложений, где могли бы проходить переговоры.

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