Перенос Рождества: Епифаний рассказал, когда ПЦУ изменит календарь

Православная церковь Украины (ПЦУ) не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью BBC News Украина предстоятеля ПЦУ Епифания.

По его словам, ПЦУ не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества.

"Но сейчас это еще не время. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества… Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие из них придут в храм. В большинстве они частно будут праздновать 25 декабря, а храмы будут пусты. 7 января придут в церковь другие прихожане, которые являются верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс", - отметил Епифаний.

Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.

"В будущем мы видим просветительскую работу в этом направлении. Нам надо провести объяснение, почему это не принципиально - 7 или 25. Сейчас говорят об изменении даты празднования Рождества, но реформа календаря касается изменений всех главных праздников. Когда тогда будем праздновать Покров - не 14, а 1 октября, так же празднования Николая. Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре", - добавил Епифаний.

Он подчеркнул, что Вселенский патриарх Варфоломей не ставил ультиматумов и не выдвигал требований о переходе ПЦУ на другой календарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгарская православная церковь начала поминать предстоятеля ПЦУ в литургиях. Предполагается, что это один из первых шагов на пути официального признания церкви.

Отметим, в ноябре Александрийский патриархат официально признал ПЦУ.