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Болгарская православная церковь начала упоминать ПЦУ в литургии

Новости » Общество     28.11.2019 - 14:41
Болгарская православная церковь начала упоминать ПЦУ в литургии
Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Во время службы диакон зачитал диптих, в который включили Епифания

Имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания впервые помянули на литургии, которую отслужил иерарх Болгарской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческий сайт Romalewfronimati.

Как сообщается, в храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде в Греции митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, в среду, 27 ноября, возглавил утреннюю литургию. Во время службы диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который включили Епифания.

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.

Отметим, что ранее Болгарская православная церковь не давала окончательного ответа, признает ли она Православную церковь Украины.

Напомним, Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл приостановил работу подворья Александрийской православной церкви (АПЦ) в Москве после того, как Патриархат Александрии и всей Африки официально признал ПЦУ. Окончательное решение в отношении работы церкви будет решаться на заседании Священного Синода, которое запланировано на конец декабря.

Кроме того, РПЦ прекратила общение с главой Элладской церковью 3 ноября. Причиной стало признание Элладской церкви каноничности автокефалии ПЦУ. При этом предстоятель Элладской церкви продолжит заниматься вопросом признания ПЦУ.

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