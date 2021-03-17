Перепризначення субсидій: потрібно буде написати заяву
Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо зміни порядку надання житлових субсидій населенню. Документом пропонується подання заяв та декларацій у травні 2021 року.
Проект документу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Згідно з документом, протягом травня - вересня 2021 року документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, крім визначених способів їх надання, також у паперовому вигляді.
Як повідомляло РБК-Україна, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії у лютому 2021 року склав 1 483 гривні.
Нагадаємо, зменшення середнього розміру житлових субсидії у лютому 2021 року пов’язане з проведенням перерахунку за січень. Це відбулося через зменшення цін на природний газ для населення заднім числом.