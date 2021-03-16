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Уменьшение размера субсидий: в правительстве назвали причину

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 10:34
Уменьшение размера субсидий: в правительстве назвали причину Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уменьшение среднего размера жилых субсидии в феврале 2021 года связано с проведением перерасчета за январь. Это произошло из-за снижения цен на природный газ для населения задним числом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

По данным министерства, сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии составил:

  • в декабре 2020 года - 1731 гривна;
  • в январе 2021 года - 2231 гривна;
  • в феврале 2021 года - 1483 гривны.

При расчете размера субсидии для граждан, которые используют природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за кубометр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составляла почти 7,8 млрд гривен.

"Следует отметить, что в феврале поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и менее, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.

Отметим, в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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