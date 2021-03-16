Уменьшение размера субсидий: в правительстве назвали причину

Уменьшение среднего размера жилых субсидии в феврале 2021 года связано с проведением перерасчета за январь. Это произошло из-за снижения цен на природный газ для населения задним числом.

По данным министерства, сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии составил:

в декабре 2020 года - 1731 гривна;

в январе 2021 года - 2231 гривна;

в феврале 2021 года - 1483 гривны.

При расчете размера субсидии для граждан, которые используют природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за кубометр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составляла почти 7,8 млрд гривен.

"Следует отметить, что в феврале поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и менее, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд гривен.