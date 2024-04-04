Без переможців та переможених. В Китаї висловили своє бачення "переговорів" України з РФ

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Швидше за все, повинен переважати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у досягненні цієї мети. Китай не є ні тим, хто створив конфлікт, ні його стороною, і ніколи не надавав летальну зброю чи обладнання жодній стороні", - додав Веньбін.

За словами Веньбіна, Пекін не шукає вигоди від війни, а інші країни не повинні "оббріхувати і атакувати нормальні відносини між Китаєм і Росією".

Позиція Китаю щодо війни

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн.

Минулого року Пекін представив свій "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків, за винятком турне спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея.