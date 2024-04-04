RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без победителей и проигравших. В Китае выразили свое видение "переговоров" Украины с РФ

Фото: в Китае выразили свое видение "переговоров" Украины с РФ (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергей Пышкин

Китай будет прилагать усилия для политического урегулирования войны в Украине, где не будет "победителей и побежденных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбина во время пресс-конференции.

Как отметил спикер, позиция Китая относительно войны в Украине является последовательной, четкой и прозрачной. Сейчас существует риск дальнейшего ухудшения и эскалации, в связи с чем необходимо приложить усилия для завершения конфликта путем переговоров, а не боевых действий. 

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших. Скорее всего, должен преобладать мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в достижении этой цели. Китай не является ни тем, кто создал конфликт, ни его стороной, и никогда не предоставлял летальное оружие или оборудование ни одной стороне", - добавил Вэньбин.

По словам Вэньбина, Пекин не ищет выгоды от войны, а другие страны не должны "клеветать и атаковать нормальные отношения между Китаем и Россией". 

Позиция Китая по поводу войны

Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы. Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран.

В прошлом году Пекин представил свой "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не сделал существенных шагов, за исключением турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайВойна в Украине