Без победителей и проигравших. В Китае выразили свое видение "переговоров" Украины с РФ

Китай будет прилагать усилия для политического урегулирования войны в Украине, где не будет "победителей и побежденных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбина во время пресс-конференции.
Как отметил спикер, позиция Китая относительно войны в Украине является последовательной, четкой и прозрачной. Сейчас существует риск дальнейшего ухудшения и эскалации, в связи с чем необходимо приложить усилия для завершения конфликта путем переговоров, а не боевых действий.
"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших. Скорее всего, должен преобладать мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в достижении этой цели. Китай не является ни тем, кто создал конфликт, ни его стороной, и никогда не предоставлял летальное оружие или оборудование ни одной стороне", - добавил Вэньбин.
По словам Вэньбина, Пекин не ищет выгоды от войны, а другие страны не должны "клеветать и атаковать нормальные отношения между Китаем и Россией".
Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы. Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран.
В прошлом году Пекин представил свой "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не сделал существенных шагов, за исключением турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.
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