Переможний триочковий оборонця "Нью-Орлеана" відкрив Вікенд усіх зірок: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

24-річний баскетболіст потрапив до команди легендарного Пау Газоля на Матч зірок, що сходять, асоціації. Колектив із новачків і "другорічок" у вирішальному матчі здолала команду під орудою Жоакіма Ноа. Поєдинок тривав до 25-ти очок.

Альварадо оформив геймвінер. За рахунку 22:20 на користь команди Газоля він отримав передачу на правому краю майданчика та наважився на кидок із-за "дуги". М'яч елегантно опустився в сітку, не зачепивши кошик.

Разом із племейкером "Нью-Орлеана" переможця турніру стали Матурін (7 очок), Барнс (6), Банкеро (4), Айві (3), Нембхард і Мюррей. Головна подія вихідних – Матч усіх зірок НБА між командами Леброна та Янніса – відбудеться у ніч проти понеділка.

Хто такий Хосе Альварадо

Уродженець Нью-Йорка, на студентському рівні виступав за "Джорджія Тек Єллоу Джекетс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.

У серпні того ж року підписав двосторонній контракт із "Нью-Орлеаном". За півроку напрацював на стандартний 4-річний договір із платнею 6,5 млн доларів. Середні цифри нинішнього сезону – 9.1 очок, 2.4 підбирання, 3.1 передачі, 1.1 перехоплення за майже 22 хвилини в грі.

Альварадо має пуерториканське та мексиканське коріння. Цьогоріч дебютував у складі збірної Пуерто-Рико. Разом із дівчиною виховує доньку.