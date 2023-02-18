Переможний триочковий оборонця "Нью-Орлеана" відкрив Вікенд усіх зірок: момент дня в НБА
Хіт-парад найкращих миттєвостей першого дня розважального вікенду в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Нью-Орлеан Пеліканс" Хосе Альварадо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
24-річний баскетболіст потрапив до команди легендарного Пау Газоля на Матч зірок, що сходять, асоціації. Колектив із новачків і "другорічок" у вирішальному матчі здолала команду під орудою Жоакіма Ноа. Поєдинок тривав до 25-ти очок.
Альварадо оформив геймвінер. За рахунку 22:20 на користь команди Газоля він отримав передачу на правому краю майданчика та наважився на кидок із-за "дуги". М'яч елегантно опустився в сітку, не зачепивши кошик.
Разом із племейкером "Нью-Орлеана" переможця турніру стали Матурін (7 очок), Барнс (6), Банкеро (4), Айві (3), Нембхард і Мюррей. Головна подія вихідних – Матч усіх зірок НБА між командами Леброна та Янніса – відбудеться у ніч проти понеділка.
Хто такий Хосе Альварадо
Уродженець Нью-Йорка, на студентському рівні виступав за "Джорджія Тек Єллоу Джекетс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.
У серпні того ж року підписав двосторонній контракт із "Нью-Орлеаном". За півроку напрацював на стандартний 4-річний договір із платнею 6,5 млн доларів. Середні цифри нинішнього сезону – 9.1 очок, 2.4 підбирання, 3.1 передачі, 1.1 перехоплення за майже 22 хвилини в грі.
Альварадо має пуерториканське та мексиканське коріння. Цьогоріч дебютував у складі збірної Пуерто-Рико. Разом із дівчиною виховує доньку.
До слова, напередодні форвард "Міннесоти" Макденіелс оформив момент дня зі слемданком проти "Вашингтона".
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