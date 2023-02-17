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Форвард "Міннесоти" вгатив слемданк в атаці другим темпом: момент дня в НБА

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Міннеаполіс, П'ятниця 17 лютого 2023 10:24
Форвард "Міннесоти" вгатив слемданк в атаці другим темпом: момент дня в НБА Фото: Джейден Макденіелс набрав 15 пунктів проти "Вашингтона" (marca.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Міннесоти ТІмбервулвз" Джейден Макденіелс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець запам'ятався моментом на старті третьої чверті. Почалося все з того, що Гобер в оточенні оборонців не зміг виконати влучний кидок із-під щита. Та Макденіелс прийшов на допомогу – протиснув і своїх, і чужих та ефектно набрав два пункти згори.

Щоправда, цих та інших зусиль забракло для домашнього успіху "Тімбервулвз" над "Вашингтоном". Столична команда здобула непросту перемогу (114:106) та закріпилася на 9-й сходинці Східної конференції НБА. "Міннесота" тим часом – 8-ма на Заході.

Сам Макденіелс провів на паркеті майже 33 хвилини. За цей час він встиг набрати 15 очок, зробив 8 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Вашингтона" Біл Бредлі (35 очок).

Хто такий Джейден Макденіелс

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". На драфті НБА-2020 обраний "Лейкерс" під 28-м номером.

До дебюту під егідою асоціації узяв участь у двох обмінах за маршрутом Лос-Анджелес – Оклахома-Сіті – Міннеаполіс. Нинішній сезон став третім у складі "Тімбервулвз". Середні цифри Макденіелса – 11.4 очок, 3.9 підбирання, 2.1 передачі, 0.9 перехоплень за 30,5 хвилин на паркеті.

Старший брат – Джейлен Макденіелс. Був задрафтований у 2019 році та захищав кольори "Шарлотта". На початку лютого перебрався до "Філадельфії".

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