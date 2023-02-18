Победный трехочковый защитник "Нью-Орлеана" открыл Уикенд всех звезд: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

24-летний баскетболист попал в команду легендарного Пау Газоля на Матч восходящих звезд ассоциации. Коллектив из новичков и "второгодок" в решающем матче одолела команду под руководством Жоакима Ноа. Поединок длился до 25-ти очков.

Альварадо оформил гейм-виннер. При счете 22:20 в пользу команды Газоля он получил передачу на правом краю площадки и отважился на бросок из-за "дуги". Мяч элегантно опустился в сетку, не задев корзину.

Вместе с племейкером "Нью-Орлеана" победителями турнира стали Матурин (7 очков), Барнс (6), Банкеро (4), Айви (3), Нембхард и Мюррей. Главное событие выходных – Матч всех звезд НБА между командами Леброна и Янниса – состоится в ночь на понедельник.

Кто такой Хосе Альварадо

Уроженец Нью-Йорка, на студенческом уровне выступал за "Джорджию Тек Йеллоу Джекетс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

В августе того же года подписал двусторонний контракт с "Нью-Орлеаном". За полгода наработал на стандартный 4-летний договор с жалованием 6,5 млн долларов. Средние цифры нынешнего сезона – 9.1 очков, 2.4 подбора, 3.1 передачи, 1.1 перехват за почти 22 минуты в игре.

Альварадо имеет пуэрто-риканские и мексиканские корни. В этом году дебютировал в составе сборной Пуэрто-Рико. Вместе с девушкой воспитывает дочь.