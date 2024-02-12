Переможець президентських виборів Фінляндії висловився про підтримку України

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів у Фінляндії, на яких колишній прем'єр-міністр країни Стубб від Коаліційної партії обійшов (51,6 % проти 48,4%) свого основного опонента екс-главу МЗС Пекка Хаавісто, переможець відповів на запитання представників ЗМІ щодо своєї позиції, зокрема, стосовно допомоги Україні.

За словами Стубба, "рішуча підтримка" України з боку Фінляндії продовжиться й надалі.

Також він висловився щодо ролі Гельсінкі в Північноатлантичному альянсі та зазначив, що для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а НАТО назвав найсильнішим оборонним союзом у світі.

На переконання Струбба, членство країни в альянсі є перевагою для НАТО.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, чи міг би він стати "голосом" Північноатлантичного альянсу у бік РФ, Стубб сказав, що не вірить у те, що зможе це зробити.

Нагадаємо, що у Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Детальніше про нинішніх кандидатів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна. А вже 11 лютого стали відомі результати другого туру, на яких переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб, який обійшов колишнього главу МЗС Пекка Хаавісто.

Варто зауважити, що влітку 2023 року у Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

Тепер Александр Струбб, який у 2014-2015 роках був прем'єр-міністром Фінляндії, у період 2015-2016 років - міністром фінансів, і до прем'єрства очолював міністерство Європи та зовнішньої торгівлі, після інаугурації 1 березня офіційно стане 13-м президентом Фінляндії.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія активно надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу від самого початку повномасштабної військової агресії РФ. Раніше уряд країни вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає збільшення допомоги для України.

Нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що Гельсінкі нададуть 3 млн євро допомоги для покращення продовольчої безпеки в Україні.

Додамо, днями в Міноборони Фінляндії заявили, що країна передасть Україні новий пакет військової допомоги. Вартість обладнання, включеного в цю партію, становить приблизно 190 млн євро.