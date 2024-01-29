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У Фінляндії назвали результати першого туру виборів: підраховано 100% бюлетенів

Гельсінкі, Понеділок 29 січня 2024 01:14
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У Фінляндії назвали результати першого туру виборів: підраховано 100% бюлетенів Ілюстративне фото: у Фінляндії назвали результати першого туру виборів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт та виборчої комісії Фінляндії.

За даними сайту, лідером голосування став колишній прем'єр-міністр Александр Стубб, який набрав 27,2% голосів виборців.

На другому місці розташувався колишній глава МЗС Пекка Хаавісто. За нього віддали голоси 25,8% виборців.

Нижче розташувалися спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, який набрав 19% голосів і фінський політик Оллі Рен з 15,3% голосів.

Тепер у Фінляндії відбудеться другий тур виборів, оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50%. Його заплановано на 11 лютого.

Явка склала 71,5%, взяли участь у виборах трохи більше ніж 3,2 млн виборців.

Очікується, що лише 30 січня комісія оголосить офіційні підсумки.

Лідери голосування

Олександр Стубб обіймав посади:

  • голови ОБСЄ (2008 рік);
  • міністра закордонних справ Фінляндії (2008 - 2011);
  • міністра у справах ЄС (2011 - 2014);
  • прем'єр-міністра (2014 - 2015 рр.);
  • голови правоцентристської партії "Національна коаліція" (2014 - 2016)
  • міністра фінансів (2015 - 2016);
  • заступник гендиректора Європейського інвестиційного банку (2017).

Зараз Стубб - професор та директор Європейського університетського інституту (EUI).

Пекка Хаавісто - колишній міністр закордонних справ Фінляндії (до 2023 року). До цього він був:

  • головою партії "Зелений союз" (1993 - 1995 та 2018 - 2019);
  • міністр довкілля та розвитку Фінляндії (1995 -1999);
  • голова "Європейської партії Зелених" (2000 - 2006);
  • міністр з питань розвитку Фінляндії (2013 - 2014).

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