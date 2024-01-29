У Фінляндії назвали результати першого туру виборів: підраховано 100% бюлетенів
У Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт та виборчої комісії Фінляндії.
За даними сайту, лідером голосування став колишній прем'єр-міністр Александр Стубб, який набрав 27,2% голосів виборців.
На другому місці розташувався колишній глава МЗС Пекка Хаавісто. За нього віддали голоси 25,8% виборців.
Нижче розташувалися спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, який набрав 19% голосів і фінський політик Оллі Рен з 15,3% голосів.
Тепер у Фінляндії відбудеться другий тур виборів, оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50%. Його заплановано на 11 лютого.
Явка склала 71,5%, взяли участь у виборах трохи більше ніж 3,2 млн виборців.
Очікується, що лише 30 січня комісія оголосить офіційні підсумки.
Лідери голосування
Олександр Стубб обіймав посади:
- голови ОБСЄ (2008 рік);
- міністра закордонних справ Фінляндії (2008 - 2011);
- міністра у справах ЄС (2011 - 2014);
- прем'єр-міністра (2014 - 2015 рр.);
- голови правоцентристської партії "Національна коаліція" (2014 - 2016)
- міністра фінансів (2015 - 2016);
- заступник гендиректора Європейського інвестиційного банку (2017).
Зараз Стубб - професор та директор Європейського університетського інституту (EUI).
Пекка Хаавісто - колишній міністр закордонних справ Фінляндії (до 2023 року). До цього він був:
- головою партії "Зелений союз" (1993 - 1995 та 2018 - 2019);
- міністр довкілля та розвитку Фінляндії (1995 -1999);
- голова "Європейської партії Зелених" (2000 - 2006);
- міністр з питань розвитку Фінляндії (2013 - 2014).
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