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Победитель президентских выборов Финляндии высказался о поддержке Украины

Фото: Александр Стубб (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Владимир Костырин

Александр Струбб, победивший на президентских выборах в Финляндии, подтвердил свою поддержку Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию РФ. Он отметил, что помощь Киеву со стороны его страны будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

После оглашения результатов второго тура президентских выборов в Финляндии, на которых бывший премьер-министр страны Стубб от Коалиционной партии обошел (51,6% против 48,4%) своего основного оппонента экс-главу МИД Пекка Хаависто, победитель ответил на вопросы представителей СМИ о своей позиции, в частности, о помощи Украине.

По словам Стубба, "решительная поддержка" Украины со стороны Финляндии продолжится и в дальнейшем.

Также он высказался относительно роли Хельсинки в Североатлантическом альянсе и отметил, что для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а НАТО назвал сильнейшим оборонным союзом в мире.

По убеждению Струбба, членство страны в альянсе является преимуществом для НАТО.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, мог ли он стать "голосом" Североатлантического альянса в сторону РФ, Стубб сказал, что не верит, что сможет это сделать.

Напомним, что в Финляндии 28 января завершился первый тур выборов. Детальнее о нынешних кандидатах можно узнать в материале РБК-Украина. А уже 11 февраля стали известны результаты второго тура, на которых победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб, обошедший бывшего главу МИДа Пекка Хаависто.

Следует отметить, что летом 2023 года в Финляндии сформировали новое правительство. В результате переизбрания правительства был избран новый премьер и еще семь министров.

Теперь Александр Струбб, который в 2014-2015 годах был премьер-министром Финляндии, в период 2015-2016 годов - министром финансов, и до премьерства возглавлял министерство Европы и внешней торговли, после инаугурации 1 марта официально станет 13 президентом Финляндии.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия активно оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь с самого начала полномасштабной военной агрессии РФ. Ранее правительство страны внесло в парламент свое предложение по дополнению проекта бюджета на 2024 год. Она включает увеличение помощи для Украины.

Недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки предоставит 3 млн. евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.

Добавим, на днях в Минобороны Финляндии заявили, что страна передаст Украине новый пакет военной помощи. Стоимость оборудования, включенного в эту партию, составляет около 190 млн евро.

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