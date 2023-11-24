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Фінляндія виділила Україні фінансову допомогу: на що витратять гроші

П'ятниця 24 листопада 2023 16:51
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Фінляндія виділила Україні фінансову допомогу: на що витратять гроші Архівне фото: Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо (facebook com tavio ville)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія надасть 3 млн євро допомоги для поліпшення продовольчої безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Фінляндії.

Фінансування підтримує транспортування зерна з України до країн, на ситуацію з продовольчою безпекою яких впливають наслідки російської агресивної війни.

Частину коштів буде спрямовано на розмінування української сільської місцевості, щоб можна було відновити сільськогосподарське виробництво.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що підтримуючи відновлення сільськогосподарського сектору України в постраждалих від війни регіонах, Фінляндія сприяє відновленню продовольчої безпеки та економічної активності країни.

Розмінування України

Зазначається, що Фінляндія підтримує розмінування в Україні. За оцінками, до третини сільськогосподарських земель України забруднені мінами та снарядами, що не розірвалися. Тисячі ферм і сільських домогосподарств були змушені скоротити або повністю зупинити свою виробничу діяльність.

Щоб розв'язати це завдання, Всесвітня продовольча програма ООН і Продовольча і сільськогосподарська організація ООН запустили в Україні проєкт, який поєднує в собі розмінування, гуманітарну допомогу та співпрацю з метою розвитку.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Вчора повідомлялось, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проєкту бюджету на 2024 рік. Він включає в себе збільшення допомоги для України.

Нещодавно Фінляндія схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.

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