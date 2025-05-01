Перемовини ЄС-США-Україна: Сибіга поділився деталями наступної зустрічі

Україна потребує залученості та лідерства Сполучених Штатів Америки у мирних зусиллях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з міністрами закордонних справ і оборони Люксембургу Ксав’є Беттелем та Юріко Бакес.
За його словами, не лише Україна, але й весь світ потребує активної участі США у досягненні справедливого, стійкого та всеосяжного миру для нашої країни. Сибіга висловив позитивну оцінку мирним ініціативам США, які спрямовані на реалізацію цього процесу.
Він нагадав про важливу зустріч у Римі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка стала основою для подальших розвитків. За його словами, це зустріч була із новими та якісними елементами.
"Ми мали кілька раундів перемовин з нашими союзниками у форматі ЄС-США-Україна в Парижі та Лондоні, до яких долучилися Німеччина, Франція та Великобританія. Наступним кроком стане чергова зустріч у цьому форматі", - заявив Сибіга.
Міністр розповів, що наразі тривають консультації союзників щодо визначення місця, формату та змістовного наповнення наступної зустрічі. Головним завданням є забезпечення результативності цих переговорів і досягнення справедливого миру.
Він також наголосив на необхідності спільно з усіма тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо перемир’я на суші, в повітрі та на морі.
"Ми сподіваємося, що наступний раунд перемовин у форматі ЄС-США-Україна буде важливим кроком на шляху до досягнення справедливого миру", – підсумував він
У середу, 23 квітня, у Лондоні відбулися переговори за участю представників України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Спочатку планувалося, що зустріч проходитиме на рівні міністрів, однак держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі.
В результаті переговори відбулися на нижчому рівні з участю радників з питань національної безпеки. Разом з тим, міністри оборони та глави МЗС України та Великої Британії провели окремі двосторонні зустрічі. Від Сполучених Штатів на переговорах був присутній спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.
16 квітня держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибули до Парижа з метою підтримки мирних ініціатив Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
Під час свого візиту Рубіо та Віткофф провели зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення можливих шляхів досягнення миру.
Також у Парижі відбулася зустріч представників України та "коаліції рішучих" в Єлисейському палаці. Українську сторону представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Від "коаліції рішучих" були присутні представники Великої Британії, Німеччини та Франції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.