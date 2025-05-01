Перемовини ЄС-США-Україна: Сибіга поділився деталями наступної зустрічі

За його словами, не лише Україна, але й весь світ потребує активної участі США у досягненні справедливого, стійкого та всеосяжного миру для нашої країни. Сибіга висловив позитивну оцінку мирним ініціативам США, які спрямовані на реалізацію цього процесу.

Він нагадав про важливу зустріч у Римі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка стала основою для подальших розвитків. За його словами, це зустріч була із новими та якісними елементами.

"Ми мали кілька раундів перемовин з нашими союзниками у форматі ЄС-США-Україна в Парижі та Лондоні, до яких долучилися Німеччина, Франція та Великобританія. Наступним кроком стане чергова зустріч у цьому форматі", - заявив Сибіга.

Міністр розповів, що наразі тривають консультації союзників щодо визначення місця, формату та змістовного наповнення наступної зустрічі. Головним завданням є забезпечення результативності цих переговорів і досягнення справедливого миру.

Він також наголосив на необхідності спільно з усіма тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо перемир’я на суші, в повітрі та на морі.

"Ми сподіваємося, що наступний раунд перемовин у форматі ЄС-США-Україна буде важливим кроком на шляху до досягнення справедливого миру", – підсумував він