Переговоры ЕС-США-Украина: Сибига поделился деталями следующей встречи

По его словам, не только Украина, но и весь мир нуждается в активном участии США в достижении справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира для нашей страны. Сибига выразил положительную оценку мирным инициативам США, которые направлены на реализацию этого процесса.

Он напомнил о важной встрече в Риме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая стала основой для дальнейшего развития. По его словам, эта встреча была с новыми и качественными элементами.

"Мы имели несколько раундов переговоров с нашими союзниками в формате ЕС-США-Украина в Париже и Лондоне, к которым присоединились Германия, Франция и Великобритания. Следующим шагом станет очередная встреча в этом формате", - заявил Сибига.

Министр рассказал, что сейчас продолжаются консультации союзников по определению места, формата и содержательного наполнения следующей встречи. Главной задачей является обеспечение результативности этих переговоров и достижения справедливого мира.

Он также отметил необходимость совместно со всеми давить на Россию, чтобы получить четкий ответ на предложение о перемирии на суше, в воздухе и на море.

"Мы надеемся, что следующий раунд переговоров в формате ЕС-США-Украина будет важным шагом на пути к достижению справедливого мира", - подытожил он