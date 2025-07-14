Перемоги, ризики, сюрпризи: астролог озвучила гороскоп на тиждень з порадами на кожен день

14 липня - день подарунків

"Несприятливий період (особливо з 08:06 до 09:52 за київським часом) для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - розповіла астролог.

Через тіньовий період ретроградного Меркурія, який став таким 11 липня і буде в такому положенні аж до 18 числа, не варто планувати важливі переговори, щось купувати, з'ясовувати стосунки з сусідами.

"Обережно з новими ідеями та знайомствами. Необхідно очистити себе та своє житло. Чоловіки мають зробити подарунки жінкам. Корисні фізичні навантаження та чистка організму", - зазначила експерт.

15 липня - день Венери в Близнюках

"Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - розповіла Соловйова.

З 12:51, 15 липня, до 10:06, 16 липня за київським часом Венера буде у руйнівному градусі Близнюків. У цьому знаку, нагадала астролог, градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, підступність, нахабство.

"Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших", - радить експерт.

16 липня - критичний день

Не час для нових починань та ухвалення важливих рішень. Також не варто змінювати зачіску та вирушати у подорожі.

"Критичний день. Але успіх принесуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком. Ефективно повертатися до старих проектів, відновлювати спілкування з колишніми, вдруге складати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - розповіла астролог.

17 липня - день інтуїції

Цього дня астролог радить утриматися від нових справ. Також не слід вирішувати щось дуже важливе.

"Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Рекомендується вживати багато рослинної їжі. Можна ремонтувати, шити та прати одяг", - розповіла Соловйова.

18 липня - небезпечний день

"Критичний день зміни фази Місяця. Жорсткий день, який потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це період самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення", - радить експерт.

"Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Шкідливо вести сидячий образ життя. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації. Це період посту, утримання, обережності", - додала вона.

Завершуйте справи, очистіть думки від негативу, проведіть час у родинному колі. Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком.

Не рекомендується м’ясна їжа. Відкладіть хатнє прибирання та прання на інший день.

19 липня - активний день

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Але можливі відвідування перукарні. Не треба зловживати сексуальними практиками", - зазначила астролог.

Потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною творчою роботою. Не можна сумувати та поспішати.

20 липня - день Місяця без курсу

"Сприятливий час для будівництва, позбавлення непотрібних знайомств та зв’язків. Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не за рахунок зовнішніх проявів, а за рахунок роботи з підсвідомістю та інтуїцією. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх", - розповіла Соловйова.

20 липня Місяць з 09:43 до 13:22 за київським часом буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

"Вважається, що коли Місяць перебуває у стані "без курсу", звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії", - нагадала астролог.