Победы, риски, сюрпризы: астролог озвучила гороскоп на неделю с советами на каждый день

14 июля - день подарков

"Неблагоприятный период (особенно с 08:06 до 09:52 по киевскому времени) для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской", - рассказала астролог.

Из-за теневого периода ретроградного Меркурия, который стал таковым 11 июля и будет в таком положении вплоть до 18 числа, не стоит планировать важные переговоры, что-то покупать, выяснять отношения с соседями.

"Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Необходимо очистить себя и свое жилье. Мужчины должны сделать подарки женщинам. Полезны физические нагрузки и чистка организма", - отметила эксперт.

15 июля - день Венеры в Близнецах

"Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - рассказала Соловьева.

С 12:51, 15 июля, до 10:06, 16 июля по киевскому времени Венера будет в разрушительном градусе Близнецов. В этом знаке, напомнила астролог, градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, коварство, наглость.

"Не полагайтесь на тех, кто не достоин доверия, будьте осторожными в выборе друзей. Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило. Не ставьте себя в зависимость от окружающих, не подстраивайтесь под других", - советует эксперт.

16 июля - критический день

Не время для новых начинаний и принятия важных решений. Также не стоит менять прическу и отправляться в путешествия.

"Критический день. Но успех принесут дела, связанные с ответственностью и долгом. Эффективно возвращаться к старым проектам, восстанавливать общение с бывшими, второй раз сдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски потерянных вещей, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации", - рассказала астролог.

17 июля - день интуиции

В этот день астролог советует воздержаться от новых дел. Также не следует решать что-то очень важное.

"Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти новые идеи для решения старых проблем. Рекомендуется употреблять много растительной пищи. Можно ремонтировать, шить и стирать одежду", - рассказала Соловьева.

18 июля - опасный день

"Критический день смены фазы Луны. Жесткий день, который требует большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Это период самопожертвования, терпения, принятия и прощения", - советует эксперт.

"Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Вредно вести сидячий образ жизни. Все события проверяйте на соблазны и не поддавайтесь на провокации. Это период поста, воздержания, осторожности", - добавила она.

Завершайте дела, очистите мысли от негатива, проведите время в семейном кругу. Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском.

Не рекомендуется мясная пища, отложите домашнюю уборку и стирку на другой день.

19 июля - активный день

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Но возможны посещения парикмахерской. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками", - отметила астролог.

Нужны физические нагрузки, специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой. Нельзя грустить и спешить.

20 июля - день Луны без курса

"Благоприятное время для строительства, избавления от ненужных знакомств и связей. Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не за счет внешних проявлений, а за счет работы с подсознанием и интуицией. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка", - рассказала Соловьева.

20 июля Луна с 09:43 до 13:22 по киевскому времени будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

"Считается, что когда Луна находится в состоянии "без курса", обычный ход дел нарушается, делается ошибочный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии", - напомнила астролог.