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"Победы только по телевидению". Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 02 октября 2022 09:29
"Победы только по телевидению". Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват) Фото: оккупанты признают, что имеют победы только по телевидению (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты рассказывают родным об истинном состоянии российской армии. Однако родные больше доверяют пропаганде и не могут поверить, что их победы только по телевидению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведка опубликовала перехваченный разговор военнослужащего РФ из 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона с его матерью.

Оккупант призвал мать не доверять российской пропаганде, ведь действительно ситуация на фронте другая. Солдат жалуется, что у них не хватает боеприпасов, а вооружение старое и почти недееспособное.

"Все, что показывают - полный бред. Полный. Это все в**боны. Ты бы видела. Мы, когда сопровождали колонну техники - это п**дец. Все 50-х, 60- лет. И все в единицах. Там три танка, пять БМП там, мотолыг", - сказал он.

Однако мать не очень верит словам своего сына. Она считает, что телевидение показывает правду.

"Показывают кадры все равно оттуда. Значит, есть и хорошая техника", - добавила женщина.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), оккупанты понесли значительные потери возле Лимана, однако ставят в приоритет юг Украины.

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