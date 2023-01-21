Перемога України сприятиме виведенню військ з Придністров'я, - голова МЗС Молдови

Молдова очікує на перемогу України у війні проти Росії, щоб продовжити працювати над виведення російських окупантів з Придністров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску в ефірі Vocea Basarabia .

"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інституцій, які мають значення. На даному етапі ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб Україна перемогла в цій війні, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, які незаконно перебувають на нашій території, мирними методами, ось чого ми всі бажаємо", - заявив міністр.

Попеску зауважив, що війна змінила функціонування Молдови в абсолютно усіх сферах, у тому ж числі й придністровське врегулювання. Він додав, що наразі усі чекають перемоги України, яка дозволить його країні продовжити роботу з виведення росіян з Придністров'я.