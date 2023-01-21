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Победа Украины будет способствовать выводу войск из Приднестровья, - глава МИД Молдовы

Фото: Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы (pixabay)
Автор: Сергей Пышкин

Молдова ожидает победы Украины в войне против России, чтобы продолжить работу над выводом российских оккупантов из Приднестровья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в эфире Vocea Basarabia.

"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, актеров, стран, институтов, имеющих значение. На данном этапе мы все надеемся и желаем, чтобы Украина победила в этой войне, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно находящихся на нашей территории, мирными методами, вот чего мы все желаем", - заявил министр.

Попеску отметил, что война изменила функционирование Молдовы во всех сферах, в том числе и приднестровское урегулировании. Он добавил, что все ждут победы Украины, которая позволит его стране продолжить работу по выводу россиян из Приднестровья.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Молдовы Майи Санду, ее страна начала дискуссии о вступлении в НАТО.

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Война в УкраинеМолдова