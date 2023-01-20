Молдова почала "серйозні дискусії" щодо вступу в НАТО, - Санду

Вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого конституцією нейтралітету та замкнути себе в "ширшому альянсі".

Президент Молдови Майя Санду відповідаючи на запитання про можливий вступ до НАТО, сказала, що країна все ще зважує свій наступний крок і обдумує чи знадобиться для цього зміна конституції.