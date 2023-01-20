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Молдова почала "серйозні дискусії" щодо вступу в НАТО, - Санду

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Молдова, П'ятниця 20 січня 2023 22:54
Молдова почала "серйозні дискусії" щодо вступу в НАТО, - Санду Фото: президент Молдови Майя Санду (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого конституцією нейтралітету та замкнути себе в "ширшому альянсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Президент Молдови Майя Санду відповідаючи на запитання про можливий вступ до НАТО, сказала, що країна все ще зважує свій наступний крок і обдумує чи знадобиться для цього зміна конституції.

"Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною більшого альянсу... І якщо ми в якийсь момент як нація дійдемо висновку, що нам потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися через демократичний процес", - сказала президент Молдови.

Нагадаємо, днями Молдова офіційно попросила у країн-союзників розпочати постачання систем протиповітряної оборони.

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