Перемога скасовується? Путіну доповіли про присутність ЗСУ в Курській області

"Витіснення" ЗСУ з Курської області

Нагадаємо, що вчора начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області.

Примітно, що дана заява пролунала на фоні того, що ЗСУ досі контролюють десятки квадратних кілометрів в цьому регіоні.

Сам Путін пізніше також оголосив про нібито "повний розгром противника в курському прикордонні".

Натомість в Генштабі ЗСУ зазначили, що оборонна операція українських військ в Курській області триває, а в Кремлі "видають бажане за дійсне".

Додамо, що станом на ранок, сьогодні, 27 квітня, ЗСУ контролюють майже 18 кв. км у Курській області.

Варто зазначити, що російська пропаганда на тлі неправдивих повідомлень про нібито "повне звільнення" Курської області розгорнула новий етап масштабної дезінформаційної кампанії. РБК-Україна писало, який зв'язок новий фейк має зі звірствами окупантів у Бучі у 2022 році.

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